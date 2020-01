Inter, Conte in conferenza: “Mercato? Non abbiamo preso il Real Madrid”

Notizie Inter: Conte in conferenza

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Sulla partita contro il Cagliari? E’ una squadra forte, sta facendo bene ed ha un ottimo allenatore. Soddisfatto del mercato? Ho sempre detto che se fosse arrivato qualcuno, sarebbe stato per sostituire qualche partente. Lazaro è andato via, ed è arrivato Moses. Young è arrivato per sostituire Asamoah, ancora acciaccato da qualche problema fisico. I messaggi non sono chiari, non abbiamo preso il Real Madrid. Si può parlare di situazione d’emergenza domani? Tra cessioni ed infortuni forse si. Sull’assenza di Vecino? Non riguarda il mercato, non è disponibile. Perchè arriva il momento di calo? Non è facile e non è possibile dare il massimo tutte le partite, e quando accade questo a volte ti capita di pareggiare anzichè vincere ad esempio. Ancora rammarico per il match di Lecce? Il fatto che ci dispiaccia vuol dire che siamo cresciuti come squadra, ma è un risultato che va accettato. Per ora siamo tranquilli, i tifosi devono capire che il progetto è appena partita, restiamo con i piedi per terra. Sugli acquisti dalla Premier? Magari Ausilio e Marotta guardano quel mercato con interesse, conoscono quel tipo di calcio. Sugli acquisti e la tattica? Noi dobbiamo soltanto lavorare per migliorare, pensare alle cose concrete. Per ora non penso ad un cambio tattico, visti i risultati”