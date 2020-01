Fiorentina-Genoa, 0-0: Un super Dragowski salva la Viola

Fiorentina-Genoa Risultato e Cronaca

Fiorentina Genoa Risultato | Fiorentina-Genoa, primo tempo da subito gravido di occasioni per le due squadre, la prima in cerca di conferme dopo le tre vittorie di fila dell’era Iachini e la seconda a caccia della salvezza. Già dal 9′ traversa di Milenkovic, al 15′ rigore fallito di Criscito, Favilli fallisce di poco la conclusione in angolo destro, risponde 2 minuti dopo Cutrone anche qui mancando l’angolo ma a sinistra, Chiesa si avvicina un po’ di più al 27′ e al 32′ ma la palla resta sempre fuori. Al Franchi si chiude 0-0 con un minuto di recupero. Fiorentina e Genoa si affrontano per la gara numero 108 in partite ufficiali tra i due club. La 98° in Serie A e la 49° al Franchi. Al Franchi la Fiorentina è in vantaggio negli scontri diretti con 30 vittorie, 3 sconfitte e 15 pareggi di cui 5 arrivati nelle ultime 6 partite giocate in casa. I viola non vincono contro il Genoa tra le mura amiche dal 12 settembre del 2015 quando si imposero per 1-0. L’ultima sfida al Franchi, lo scialbo 0-0 dello scorso anno, salvo’ entrambe le squadre impegnate nel discorso salvezza.

GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Il tabellino della partite del Franchi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli (64′ Eysseric), Venuti; Chiesa, Cutrone (58′ Vlahovic). Non entrati. Terracciano, Brancolini, Badelj, Ranieri, Sottil, Ceccherini, Ghezzal, Zurkowski, Terzic. Allenatore: Iachini.

Genoa (3-5-2): Perin, Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev (61′ Sanabria), Favilli. Non entrati. Marchetti, Radu, El Yamiq, Eriksson, Destro, Agudelo, Ankersen, Pajac, Pinamonti. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Pezzella, Schone, Milenkovic, Favilli