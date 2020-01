Fiorentina-Genoa, le parole di Nicola: “Oggi due punti persi”

Fiorentina-Genoa, la parole di Nicola

Fiorentina-Genoa Nicola | Al termine del match dell’Artemio Franchi di Firenze, terminato 0-0, il tecnico dei grifoni, Davide Nicola, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Genoa, le parole del tecnico

Prestazione “Siamo un po arrabbiati stasera. Una partita come questa in altri momenti devi pretendere di vincerla. Ma stiamo dando un’impronta precisa. Stiamo andando in continuità non siamo ancora sicuri ne intraprendenti. Dobbiamo ancora cercare meglio le punte, però la prestazione è stata positiva ora migliorare facendo punti”

Punti persi “Dobbiamo essere arrabbiati per non aver raccolto i tre punti. Dobbiamo essere coscienti del fatto che indossiamo una maglia prestigiosa e dobbiamo essere orgogliosi ma dobbiamo vincere contro le nostre insicurezze. Non tutti sono consapevoli delle proprie qualità”

Temperamento “Il temperamento senza la dedizione senza il gusto di lottare non serve. Lottare deve essere un gusto può lottare solo se hai una identità di gioco, non puoi pensare solo di limitare gli avversari. Perchè ci credi perchè ti alleni duramente. Oggi ho visto cose che mi hanno fatto ben sperare per il percorso di miglioramento. Poi dopo il rigore sbagliato non ci siamo disuniti”.

Identità “Mi ha soddisfatto e mi sta soddisfacendo il lavoro che facciamo da venti giorni, ma devo essere un martello nel fargli capire che è decisiva l’identità del nostro gioco. Il resto viene di conseguenza. Non sono soddisfatto perchè abbiamo ampi margini di miglioramento”

Mercato “Devo valorizzare e credere in chi ho a disposizione poi si fanno le valutazioni con la Società per migliorare il gruppo. Su Radu nessuna dichiarazione”.