Fiorentina-Genoa, Iachini a Sky Sport: “Accertamenti per Castrovilli”

Fiorentina-Genoa, Iachini a Sky Sport

Fiorentina-Genoa Iachini | Al termine del match dell’Artemio Franchi di Firenze, terminato 0-0, il tecnico della Viola, Beppe Iachini, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Fiorentina, le parole del tecnico

Castrovilli “Ma non so è andato a fare accertamenti non so se ha preso una botta poco prima. Non si ricordava dove fosse, speriamo non sia nulla di grave”

Perso serenità “Oggi una partita particolare, il Genoa ha diversi giocatori importanti e ho avvisato i ragazzi. Siamo partiti forte girando bene la palla, dopo sapevamo che quando aggredivamo alti il Genoa forzava la palla lunga sugli attaccanti e li dovevamo essere più attenti fino al rigore. E li abbiamo perso serenità”

Guarigione “Dobbiamo migliorare però la solidità difensiva c’è. Mi interessa l’atteggiamento lo spirito, poi sui dettagli e sui particolari ci lavoriamo insieme. Ma stiamo guarendo”

Costruzione “Eravamo lenti nella costruzione avevamo lavorato sulle misure per non farli riposizionare ma dobbiamo essere più veloci e più fluidi e spesso siamo tornati indietro, su questo dobbiamo crescere e migliorare. A volte ci facciamo trovare troppo aperti sui due ma ci stiamo lavorando”

Attaccanti “Non ho gerarchie in attacco e sono ragazzi molto giovani su cui stiamo lavorando, stiamo cercando di trovare l’intesa. Sbagliano ancora delle cose, legano un pochino sporco il gioco, ma stanno crescendo e il miglioramento passerà dalla crescita di questi ragazzi”

Chiesa “Sta lavorando bene viene dall’infortunio ma sta recuperando ma da lui dallo spirito mi aspetto tanto ma lui mi sta dando le risposte giuste. Arriva alla conclusione ed è attivo sotto porta”