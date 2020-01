Fiorentina-Genoa: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Fiorentina-Genoa: highlights, risultato, sintesi e gol

Fiorentina Genoa Highlights | La Fiorentina viene bloccata dal Genoa, ultimo in classifica, per 0-0 al Franchi accontentandosi del quinto risultato utile consecutivo da quando è sulla panchina Beppe Iachini. Ma è il Genoa a dover recriminare per un rigore sbagliato al 15′ da Criscito, tiro fiacco e centrale parato da Dragowski, e per una serie di occasioni fallite nel finale di partita con Biraschi e Pinamonti. Alla squadra di Nicola è mancata l’incisività negli ultimi 11 metri mentre i viola dopo una partenza sprint e una intensità in avvio di gara si è spenta nel finale. Per Criscito si tratta del primo rigore sbagliato in Serie A dopo aver realizzato i precedenti cinque.

