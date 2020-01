Ultime Fiorentina: Castrovilli out per infortunio contro il Genoa

Ultimissime Fiorentina, Castrovilli fuori per infortunio contro il Genoa

Ultime Fiorentina | Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è stato costretto ad uscire in anticipo nel match di Serie A Fiorentina-Genoa. Al minuto 62 di Fiorentina-Genoa, Gaetano Castrovilli si siede a terra e chiede l’ingresso dello staff sanitario. Il centrocampista viola ha poi chiesto il cambio dopo essersi accasciato improvvisamente e ha richiamato l’attenzione dell’arbitro. Il giovane calciatore ha accusato dei giramenti di testa con qualche conato di vomito: “Mi gira la testa, non capisco niente”. Nessun colpo in campo e si spera non sia nulla di grave. Immediato il cambio e l’ingresso in campo poi di Eysseric, Castrovilli è uscito dal campo sulle proprie gambe.