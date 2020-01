Calciomercato Torino: per Zaza spunta il Villareal

Notizie Torino, Zaza verso il Villareal? Come riprotato da Tuttosport, il Toro proverà a sfoltire l’organico soprattutto in attacco. Dalla Spagna è stato registrato nelle ultime ore un sondaggio del Villarreal per Simone Zaza: remota, per quanto non da escludere, l’ipotesi che l’affare possa concretizzarsi. L’attaccante ex Sassuolo ha già giocato in Liga con la maglia del Villareal facendo discretamente. Il punto è che con l’addio della punta, di fatti Mazzarri rimarrebbe senza alternativa a Belotti.

Ultime Torino: Falque in uscita

Iago Falque, che resta un nome caldo, in uscita, aspetta di capire se Mazzarri è ancora intenzionato a puntare su di lui. L’attaccante granata oggi spera di poter essere riproposto, dal tecnico che dall’inizio dovrebbe tuttavia continuare a puntare su Verdi e Berenguer. Con Belotti centravanti. Iago non fa mistero di trovarsi bene, nel Toro, e dall’alto di 30 reti in 102 due gare di campionato pensa di poter ancora dare un contributo tecnico importante alla squadra. La sua eventuale esclusione anche solo da subentrato, questa sera, lo porterebbe tuttavia a considerare molto seriamente la possibilità di dire addio.

Resta il pressing della Spal, che quindi dopo Bonifazi mantiene buone possibilità di agganciare anche un altro granata (in prestito puro, comunque). Ma pure il Genoa lo vorrebbe “affittare” fino a giugno per aumentare il peso offensivo del reparto di Nicola. Più distante la soluzione Espanyol, come la possibilità che l’iberico si trasferisca a Dubai.

In caso di partenza dell’ex calciatore proprio del Genoa è difficile pensare che i granata possano riaprire il discorso per Younes del Napoli.