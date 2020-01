Calciomercato Torino, si complica l’affare Fofana | Il Torino non ha ancora effettuato alcuna operazione in entrata nel corso di questa sessione di calciomercato ma Walter Mazzarri ha richiesto qualche innesto. A centrocampo è vivo l’interesse per Seko Fofana dell’Udinese ma la trattativa è entrata in una fase complicata.

Calciomercato Torino, per Fofana c’è da battere la concorrenza del West Ham

Stando a quanto si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, Urbano Cairo non ha intenzione di investire 18 milioni per arrivare a Seko Fofana. Nella trattativa potrebbe essere inserito il cartellino di Soualiho Meite ma potrebbe non bastare. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche il West Ham per il centrocampista ivoriano dell’Udinese e la maggiore disponibilità economica degli Hammers potrebbe favorirli in questa corsa a due. Il club inglese, inoltre, guarda con interesse anche in casa Milan perché piace Franck Yannick Kessie.

Torino, Wague dal Barcellona per rinforzare le fasce

I sondaggi del Torino non si sono fermati al centrocampista. Walter Mazzarri e il direttore Massimo Bava hanno intenzione di rinforzare anche qualche altro reparto. A cominciare dalla fasce dove Ansaldi fatica a tenere una condizione fisica ad alti livelli e gli altri esterni non convincono totalmente. Ecco, dunque, l’idea dal Barcellona: piace Moussa Wague, esterno classe ’98 che già si mostrato agli occhi del calcio italiano nella sfida di Champions League contro l’Inter.