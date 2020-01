Calciomercato Roma, Januzaj può accasarsi altrove | La Roma è alla costante ricerca di un esterno che possa soddisfare tutte le richieste di Paulo Fonseca. Dopo l’incredibile dietrofront nello scambio con l’Inter per arrivare a Politano, il club giallorosso ha messo gli occhi su vari calciatori. Tra questi anche Adnan Januzaj della Real Sociedad: nelle ultime ore di calciomercato però il Parma si è inserito nella trattativa e potrebbe far saltare le idee della Roma.

Calciomercato Roma, Januzaj può sfumare

I sondaggi per arrivare a Suso non sono andati a buon fine con il Milan perché non ha convinto la proposta di scambio con Cengiz Under. Stesso dicasi per Xherdan Shaqiri che il Liverpool non ha intenzione di cedere in prestito. Nelle ultime ore si è fatta avanti l’idea di puntare sul gioiellino del Barcellona Carles Perez e il perchè è presto servito. La Roma aveva deciso di puntare forte su Adnan Januzaj, esterno della Real Sociedad ma nelle ultime ore si è infoltita la concorrenza. Stando a quanto riferisce Sky Sport, il Parma sta pensando al belga e avrebbe effettuato anche un sondaggio.

Roma, idea Paquetà

Stando a quanto riportare da Sportitalia, sembra che il club capitolino stia pensando seriamente a Paquetà. Il brasiliano non sta vivendo un gran momento, e nelle prossime ore potrebbe ricevere una proposta di prestito.