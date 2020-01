Calciomercato Parma, Matri è l’obiettivo primario per sostituire Inglese

Calciomercato Parma, Matri nome in cima alla lista | D’Aversa ha bisogno di un attaccante visto il lungo stop di Roberto Inglese e la non completa affidabilità fisica del reparto attaccanti. L’idea Alessandro Matri che aveva preso forma qualche giorno fa, sta diventando sempre più concreta nelle ultime ore di calciomercato.

Calciomercato Parma, Matri in dirittura d’arrivo

Prende sempre più piede l’ipotesi di vedere Alessandro Matri con la maglia del Parma. Il club ducale, stando a quanto riferisce Sky Sport, punterà tutto sull’attuale attaccante del Brescia. Alla corte di Corini non sta trovando spazio ed è spesso rilegato in panchina, così potrebbe terminare anzitempo il prestito dal Sassuolo e iniziare una nuova avventura in terra emiliana. Il direttore sportivo Faggiano, vorrebbe piazzare un colpo in attacco perché serve un’alternativa a Cornelius, unica punta a disposizione del tecnico D’Aversa.

Parma, sondaggi anche per Kean ed Esposito

La società gialloblù ha provato anche a mettere in piedi due trattative tanto affascinanti quanto difficili. Giorni fa dall’Inghilterra è rimbalzata la voce di un sondaggio con l’Everton per il ritorno in Italia, dopo soli sei mesi, di Moise Kean. I Toffess, guidati da Carlo Ancelotti, però, non hanno voluto privarsi del giovane 2000. Stesso discorso anche per Sebastiano Esposito. Faggiano lo ha chiesto in prestito all’Inter ma Antonio Conte si è fortemente opposto a tale trattativa.