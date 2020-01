Calciomercato Napoli, tutto chiuso per Politano: calciatore atteso per le visite mediche

Calciomercato Napoli – Politano | Sono arrivate nuove conferme sull’affare tra Inter e Napoli per Matteo Politano. Il calciatore sarà azzurro, dopo le vicende vissute nelle scorse settimane, nella trattativa saltata con la Roma per lo scambio con Spinazzola. L’esterno è rimasto in uscita dal club di Milano ed è per questo che il Napoli è andato dritto sul proprio obiettivo, regalando a Gattuso un esterno mancino che sappia rientrare sul suo piede preferito, per il suo 4-3-3. Una sorta di Insigne mancino, che sappia dare un’alternativa importante a Callejon. A questo punto, il Napoli darà il via libera per la cessione di Younes.

Ultime Napoli, Politano sarà azzurro: lunedì le visite mediche

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, per Matteo Politano sarebbe tutto fatto: il Napoli ha trovato tutti gli accordi con Inter e calciatore. Politano è atteso nuovamente a Villa Stuart, per le consuete visite mediche, vissute già con i colori giallorossi addosso non molto tempo fa. Si chiude definitivamente la telenovella che lo ha visto protagonista, con tre maglie differenti. A differenza di Spinazzola, che è tornato ad essere titolare nella formazione di Fonseca alla Roma, lui ha lasciato definitivamente il club nerazzurro. E’ atteso lunedì a Roma per poi unirsi al Napoli. Possibile che venga ad assistere anche al match di domani sera, importante per la sua nuova squadra, contro la Juventus.