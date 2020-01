Calciomercato Napoli, tutto chiuso per Politano: calciatore atteso per le visite mediche

Calciomercato Napoli – Politano | Sono arrivate le ultime conferme sull’affare tra Inter e Napoli per Matteo Politano. Il calciatore nerazzurro si trasferirà alla corte di Gennaro Gattuso, dopo le vicende vissute nelle scorse settimane con il trasferimento saltato alla Roma nello scambio con Spinazzola. Un colpo da parte di Cristiano Giuntoli che segue il calciatore esterno d’attacco da diverso tempo. A questo punto, il Napoli darà il via libera per la cessione di Younes. Sul calciatore ci sono Sampdoria, Torino, Genoa e Parma. Politano potrebbe già stare a Napoli domenica per assistere anche al match di domani sera, importante per la sua nuova squadra, contro la Juventus. Niente da fare per la Roma che non ha provato a rientrare nella trattativa per lui.

Mercato Napoli, Politano in arrivo: scelto il numero di maglia

Intanto arrivano i dettagli della trattativa che porta Politano al Napoli. Confermate anche le cifre che saranno riconosciute al calciatore 2.2 milioni più 300 mila euro di premi facilmente raggiungibili per 4 anni. Affare da 24 milioni tra i club, con il prestito oneroso di 2 milioni e l’obbligo di riscatto dopo 18 mesi a 20 milioni, più altri 2 milioni di bonus. Il calciatore ha anche scelto anche il numero di maglia. Avrà, infatti, sempre secondo quanto riportato da Sky Sport, optato per il numero 21 con la sua nuova maglia azzurra.