Calciomercato Milan, Piatek colpo di fine mercato per il Tottenham

Calciomercato Milan: il Tottenham continua a pensare a Piatek

Calcio Mercato Milan Piatek | Una stagione davvero molto deludente per Piatek, a secco di gol e prestazioni, oltre che di minuti in campo. Il polacco non sembra più essere se stesso, e anche ieri sera è stato lasciato in panchina da Pioli. Il futuro dell’ex Genoa è sempre più incerto, e le voci di mercato continuano ad arrivare soprattutto dall’Inghilterra. Il Tottenham continua i sondaggi, e pensa al colpo last minute per gennaio. L’infortunio grave di Kane ha costretto gli Spurs a dover intervenire per una punta, e Piatek sarebbe il profilo ideale.

I rossoneri non farebbero troppi problemi nel lasciar andare il proprio giocatore, ma in compenso chiedono una bella cifra per l’operazione: almeno 30-35 milioni di euro. Stando a quanto riportato dal Daily Star, Piatek è tuttora un obiettivo concreto per la squadra di Mourinho, la quale ci proverà negli ultimi giorni di questa sessione invernale.

Piatek: situazione insostenibile

Piatek sta vivendo un periodo nero, e difficilmente la sua avventura al Milan riuscirà a rivitalizzarsi. Ennesima panchina, sfiducia alimentata, e soprattutto altre voci di mercato per il centravanti, quasi stufo di ciò che gli sta succedendo. Il padre ha detto parole importanti gli scorsi giorni, parole che ad oggi lasciano trapelare un malumore insostenibile, che sa tanto di partenza.