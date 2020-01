Calciomercato Milan: Paredes, Herrera e Draxler se parte Paquetà

Calciomercato Milan: Paredes, Herrera o Draxler dal PSG

Mercato Milan: Paquetà verso la cessione, può arrivare uno tra Paredes, Herrera e Draxler.

Il Milan deve solo scegliere. Un regista atipico, un centrocampista “totale”, o un fantasista. Sono questi i tre nomi che il PSG potrebbe mettere sul piatto per arrivare al brasiliano. Come riportato da Tuttosport, il mercato del Milan ruota intorno a Paquetà, Suso e Piatek.

Giovedì, con la rinuncia da parte di Paquetà di partire per Brescia (avvenuta dopo un colloquio con Pioli, ma pure dopo la visita in sede di Eduardo Uram, procuratore del giocatore, per parlare con i dirigenti), il caso è deflagrato.

Per il giornale quella del brasiliano è la più classica strategia per andare al Psg dove Paquetà troverebbe un formidabile sponsor in Leonardo che nel gennaio scorso lo ha portato al Milan. Trattativa il cartellino del calciatore è costato a Elliott 37,9 milioni. Oggi il brasiliano è a bilancio per circa 29,5 milioni, cifra lontanissima dai venti offerti a Natale dal Psg. Tra i diktat imposti dalla proprietà a Maldini, Boban e Massara, c’è in primis quello di non effettuare minusvalenze a bilancio e, per questo motivo, l’unica strada per provare a risolvere il problema è quello di uno scambio di prestiti tra i possibili esuberi del Psg. I tre calciatori potrebbero risultare utilissimi nel 4-4-2 di Stefano Pioli.

Ultime Milan: bluff Massara

Prima della gara di ieri, tuttavia, Massara aveva chiuso le porte all’addio: