Calciomercato Juventus, Tonali si complica: scout PSG al Rigamonti

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Juventus: il PSG insiste per Tonali

Calcio Mercato Juventus Tonali | Una sessione invernale davvero molto intensa per la Juventus, che ad oggi continua con le sue operazioni di mercato e con i sondaggi in vista di fine stagione. Nel mirino ci sono tanti giocatori, ma uno in particolare sta suscitando l’attenzione da parte di tantissimi addetti ai lavori: Sandro Tonali. Il baby centrocampista sta disputando una stagione fantastica con il Brescia, e anche ieri sera nel match contro il Milan ha dato sfoggio della sua enorme classe.

Un giovane con il gioco di un veterano, che hanno fatto di lui preda di tanti top club europei. La Juventus vorrebbe continuare ad insistere con la sua strategia, ma occhio all’agguerrita concorrenza. Su tutti quella del PSG, considerato il vero antagonista dei bianconeri. Al Rigamonti, durante Brescia-Milan, pare inoltre che siano stati avvistati degli scout della squadra parigina, intenzionata ancora una volta ad osservare più a vicino le doti del classe 2000′. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Tonali: è sempre più corsa a due

Tonali resta l’obiettivo principale per la Juventus, che ad oggi rischia di vedersi sfumare l’operazione di mercato. Il PSG è un avversario ostico, ma Paratici confida nei suoi mezzi per mandare in porto la trattativa. I contatti si intensificheranno, è soltanto questione di tempo. I bianconeri dovranno saper aspettare.