Calciomercato Juventus, scambio De Sciglio-Kurzawa: Tuchel da l’ok

Calciomercato Juventus: Tuchel sullo scambio De Sciglio-Kurzawa

Calcio Mercato Juventus Scambio | La Juventus continua le sue operazioni di mercato, e negli ultimi giorni sta pensando anche alle cessioni, indispensabili prima di andare poi ad investire nuovamente. Ieri si è aperta una piccola ma importante parentesi su uno scambio che sembra ormai collaudato e pronto ad essere mandato in porto: De Sciglio-Kurzawa.

L’affare è in chiusura, e anche il tecnico del PSG, Tuchel, è ormai pronto ad accogliere il suo nuovo terzino: “Ho dato l’ok per lo scambio” – ha detto l’allenatore tedesco, il quale non aveva mai dato troppa continuità a Kurzawa. Il giocatore francese è in scadenza con i parigini, e pertanto era fuori dalle gerarchie già da un po di tempo. Paratici intanto si appresta a chiudere la trattativa, possibile che nelle prossime ore possano essere chiariti gli ultimi dettagli.

fonte TMW

Kurzawa-Juventus: conguaglio o no?

Kurzawa sta per diventare un nuovo giocatore della Juventus, e Maurizio Sarri comincia a sfregarsi le mani in attesa di avere finalmente a disposizione un terzino sinistro di ruolo. Chiaramente c’è ancora qualcosa da chiarire prima che venga ufficializzato il trasferimento: la questione relativa al conguaglio economico. Ancora da stabilire se il PSG dovrà versare dei soldi nelle casse bianconere, vista la scadenza di contratto di Kurzawa. Questa la situazione attuale.