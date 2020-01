Calciomercato Juventus, Allan è il nome per il centrocampo | A Maurizio Sarri piace, lo ha già allenato al Napoli e vorrebbe portare la sua grinta e la sua corsa anche all’Allianz Stadium: la Juventus proverà ad affondare il colpo per Allan Marques.

Calciomercato Juventus, Allan sostituirà Emre Can

Non appena Emre Can dirà addio, la Juventus proverà a fiondarsi su Allan. Il centrocampista tedesco è sempre più lontano dai bianconeri dopo un inizio di stagione particolarmente difficile, tra poco minutaggio ed esclusione dalla lista UEFA. Il Borussia Dortmund non vorrebbe farsi scappare l’opportunità di riportare Emre Can in patria e lo stesso calciatore non vorrebbe perdere tutte le chance per EURO 2020. L’affare, dunque, potrebbe concludersi nell’ultima settimana di calciomercato e la Juventus, a quel punto dovrebbe correre ai ripari: il nome che intriga Sarri è proprio quello di Allan.

Allan alla Juve, il Napoli potrebbe fare muro

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere della Sera, in edicola oggi, la Juventus potrebbe avviare una trattativa con De Laurentiis per arrivare subito ad Allan. Non sarà semplice strapparlo al Napoli, nonostante i rapporti non più idilliaci. Una tale operazione costringerebbe anche il club azzurro a tornare sul mercato dopo gli acquisti di Demme e Lobotka. Intanto il numero 5 partenopeo non è stato convocato per la gara di domenica sera proprio contro la Juventus per la nascita del terzogenito e per un problema muscolare.