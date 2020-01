Calciomercato Inter: Gabigol, è fatta con il Flamengo – Cifre e dettagli

Notizie Inter: Gabigol pronto all’addio. Gabriel Barbosa, noto come Gabigol, sarà a tutti gli effetti un giocatore del Flamengo.

Come riportato da La Repubblica, l’Inter e il Flamengo hanno raggiunto l’accordo totale: ai nerazzurri andranno 20 milioni di euro più il 20 per cento sulla futura rivendita.

Nei giorni scorsi, il vice presidente del Mengao Marcos Braz aveva parlato con grande serenità dell’operazione.

Il numero uno brasiliano aveva espresso la sua volontà di chiudere l’operazione entro lunedì: proprio il 27 gennaio è previsto l’annuncio ufficiale del ritorno, ma questa volta a titolo definitivo di Gabigol.

L’attaccante giocherà ancora in rossonero dopo l’exploit dello scorso anno con la vittoria di Brasilerao e Copa Libertadores.

Ultime Inter: Eriksen in arrivo

L’incasso della cessione servirà all’Inter per finanziare l’arrivo di Eriksen. Sempre lunedì a Milano, infatti, dovrebbe sbarcare Eriksen. L’Inter negli ultimi giorni ha deciso di alzare la sua offerta per arrivare ai 20 milioni richiesti dagli Spurs. I nerazzurri non hanno messo sul piatto 20 milioni fissi, ma 15 più 5 di bonus, alcuni facilmente raggiungibili, altri meno. Proprio i soldi derivanti dalla cessione del brasiliano. La proposta ha convinto gli inglesi visto che anche Eriksen ormai premeva da giorni per sposare il progetto nerazzurro.