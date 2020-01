Calciomercato Inter: Eriksen, oggi si chiude – cifre e dettagli

Calciomercato Inter: Eriksen, oggi la giornata decisiva

Notizie Inter: ci siamo, Christian Eriksen è ormai a un passo. L’Inter è arrivata all’ultima curva di questo lungo corteggiamento sul fantasista danese, il calciatore è già convinto del progetto nerazzurro da qualche giorno. Nelle ultime ore l’Inter ha trovato gli incastri giusti anche con il Tottenham e dopo il weekend Eriksen sarà finalmente un giocatore di Antonio Conte.

Il trasferimento non è ancora ultimato, mancano pochi dettagli e soprattutto il via libera definitivo del Tottenham che oggi sarà impegnato a Southampton nei sedicesimi di finale di FA Cup con il danese convocato.

La “partita” su Eriksn si è sbloccata di fatto nel pomeriggio/serata di giovedì, con i frequenti e frenetici contatti fra Marotta, Ausilio, l’agente del giocatore Schoots (a Londra) e gli intermediari Trimboli e Busardò.

L’Inter nelle conference call con Daniel Levy, plenipotenziario del Tottenham, ha deciso di alzare la sua offerta per arrivare ai 20 milioni richiesti dagli Spurs. I nerazzurri non hanno messo sul piatto 20 milioni fissi, ma 15 più 5 di bonus, alcuni facilmente raggiungibili, altri meno.

La proposta ha convinto gli inglesi visto che anche Eriksen ormai premeva da giorni per sposare il progetto nerazzurro.

Ultime Milan: spesi 80 milioni complessivi

L’operazione per Suning sarà da oltre 80 milioni considerando le commissioni e l’ingaggio che andrà a percepire Eriksen fino al 2024: 7.5 milioni a salire più bonus a stagione che, con il decreto crescita, al lordo dovrebbero “pesare” per il club per 11. Se tutto andrà come previsto, Eriksen arriverà a Milano lunedì, al più tardi martedì, per svolgere le visite mediche.