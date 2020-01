Calciomercato Inter, Eriksen sempre più nerazzurro: Mourinho lo esclude

Calciomercato Inter – Eriksen | L’Inter ha piazzato il colpo di gennaio, uno dei più importanti piazzati nel mercato globale per quel che riguarda la sessione invernale. Christian Eriksen sarà nerazzurro, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore e giornate. Un indizio dell’operazione ormai completata, su cui è arrivata la cosiddetta fumata bianca, arriva proprio dal Tottenham. L’allenatore ex nerazzurro, José Mourinho lancia segnali importanti perché per il match di questo pomeriggio alle 16 di FA Cup, contro il Southampton, è stato escluso dai convocati proprio il centrocampista danese. Non partirà neanche dalla panchina, a differenza delle ultime uscite degli Spurs. Il calciatore è già in orbita Inter.

Ultime Inter, Eriksen arriverà in Italia dopo il weekend

L’arrivo di Eriksen all’Inter è ormai atteso, con la sola ufficialità seguita dalla firma che manca all’appello. I tifosi nerazzurri potrebbero ben presto vedere a Milano il nuovo acquisto di Marotta e Ausilio e non attendono altro che vederlo a San Siro. Il tecnico Antonio Conte avrà a sua disposizione da gennaio in avanti il forte centrocampista danese, con le visite mediche previste per la giornata di lunedì. L’Inter ha deciso di investire una cifra importante e anticipare il suo approdo a Milano, senza attendere la scadenza per piazzare il colpo a parametro zero, a fine stagione. Sempre lunedì, arriverà anche la firma e poi l’ufficialità del passaggio definitivo in nerazzurro.