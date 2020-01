Calciomercato Fiorentina: Amrabat rifiuta per la seconda volta il Napoli

Calciomercato Napoli: rilancio per Amrabat

Calcio mercato Napoli – Amrabat | Come rivelato da Sky Sport, ieri Cristiano Giuntoli ha incontrato a Milano gli agenti di Sofyan Amrabat. Il ds azzurro ha provato a chiudere con il calciatore. Già raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona, ma il giocatore non ha accettato la prima offerta. Ieri, Giuntoli, ha provato a convincere il calciatore e a superare la folta concorrenza con un rilancio ulteriore. Offerta da 2 milioni annui per 5 anni, senza l’inserimento di una clausola rescissoria “bassa” come richiesto dall’entourage del centrocampista del Verona. Non solo Politano, dunque, il Napoli, sta provando con Cristiano Giuntoli a chiudere l’ennesimo colpo di mercato, anche in vista della prossima stagione. Incontrati a Milano anche gli agenti di Sofyan Amrabat, centrocampista del Verona e tra le rivelazioni del campionato che il Napoli sta trattando da tempo per bloccarlo in vista di giugno.

Mercato Napoli, Amrabat rifiuta l’offerta per la seconda volta

Come rivelato da Sky Sport però, Sofyan Amrabat ha rifiutato per la seconda volta le avances del Napoli, ribadendo di preferire il trasferimento a Firenze e di sposare il nuovo progetto della Fiorentina a giugno con Rocco Commisso. La situazione dei viola è opposta a quella degli azzurri, nel senso che il Verona non scende sotto ai 20 milioni offerti da De Laurentiis: c’è il sì del giocatore, ma non quello del club. In settimana sono attesi nuovi aggiornamenti per la trattativa.