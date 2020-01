Ultime Napoli, l’infortunio e le condizioni di Koulibaly e Maksimovic

Ultime Napoli – Infortunio Koulibaly e Maksimovic | Il club azzurro lavora sul campo in vista del big match del San Paolo di domenica sera, contro la Juventus dell’ex Maurizio Sarri. Sarà un momento complicato per gli azzurri, perché nonostante la vittoria ottenuta in settimana e in Coppa Italia, contro la Lazio, continua l’emergenza infortuni per il reparto di difesa. Gennaro Gattuso dovrà sbrogliare alcuni problemi legati proprio ai suoi difensori, ma c’è uno spiraglio di speranza in vista della Juventus. In attesa di saperne in più, magari proprio grazie alle parole dei tecnico nella conferenza stampa di vigilia, ci sarebbero delle novità su Koulibaly e Maksimovic: parziale allenamento in gruppo per i due calciatori

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, potrebbe ben presto ritrovare i due calciatori a sua disposizione. Koulibaly e Maksimovic starebbero recuperando dall’infortunio, tornando ad allenarsi almeno in parte, con il gruppo. Stando a quanto rivelato dal club stesso, attraverso il proprio sito ufficiale, i due centrali di difesa hanno partecipato alla seduta di lavoro a Castel Volturno. Buone notizie dal report, con il senegalese che ha prima lavorato sulla linea difensiva in gruppo e poi ad una sessione personalizzata. Il serbo, invece, ha svolto gran parte di allenamento con il gruppo. Nel pomeriggio di domani ulteriori test per i due calciatori, e si capirà di più sulle loro condizioni. E’ possibile che i due possano prendere parte al match o comunque magari, trovando la convocazione. Discorso valido soprattutto per il centrale ex Torino.