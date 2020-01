Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di venerdì 24 gennaio 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta martedì 21 gennaio 2020

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Venerdì 24 gennaio 2020

08.30 Melbourne City-Sydney FC (A-League) – SPORTITALIA

14.30 Chievo-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

20.30 Borussia Dortmund-Colonia (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

20.45 Brescia-Milan (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

20.45 Nizza-Rennes (Ligue 1) – DAZN

21.00 Empoli-Chievo (Serie B) – RAI SPORT e DAZN

21.00 Osasuna-Levante (Liga) – DAZN

21.00 Northampton-Derby County (FA Cup) – DAZN e DAZN1

Rai Sport +HD

06:00 – Pallavolo Maschile: Coppa Italia Quarti di Finale: Allianz Milano – Itas Trentino

06:30 – TG Sport

08:00 – Biliardo: 2′ Prova C.ti Italiani Professionisti (categ. Stecca) 2a giornata

10:45 – Ciclismo

11:15 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Maschile Kitzbuhel (AUT)

13:00 – Salto con gli Sci Maschile: Coppa del Mondo 2019/20 HS 142 Titisee-Neustadt (GER)

13:45 – L’Uomo e il Mare

14:15 – Sci di Fondo

14:55 – Pattinaggio di Figura : Campionati Europei 2020 Graz (AUT) – Short program Ladies

17:25 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Semifinale 1

18:55 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Semifinale 2

20:25 – Ciclismo

20:50 – Calcio: Campionato Italiano Serie B 2019/2020 – 21a giornata: Empoli – Chievo – Verona

23:00 – Pattinaggio di Figura : Campionati Europei 2020 Graz (AUT) – Free Skating Pairs

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Ciclismo

00:45 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Maschile Kitzbuhel (AUT)

02:10 – Pallanuoto Maschile : Camp.ti Europei 2020 Semifinale 1

03:25 – Pallanuoto Maschile : Camp.ti Europei 2020 Semifinale 2

04:40 – Calcio: Campionato Italiano Serie B 2019/2020 – 21a giornata: Empoli – Chievo – Verona

Sportitalia

06:00 – Si Live 24

07:00 – Italiamercato

08:00 – Lo Sai Che?!

08:30 – Si Live 24 (diretta)

09:00 – Teleshopping

09:30 – Aleague – Melbourne City – Sydney FC

10:20 – Si Flash

11:30 – Teleshopping

12:00 – Italiamercato

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Teleshopping

14:00 – BLab

14:30 – Campionato Primavera – Chievo vs Roma

16:00 – Teleshopping

17:00 – Calciomercato Live 1 parte

19:00 – Calciomercato Live 2 parte

20:00 – Si Live 24 (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato

23:00 – Italiamercato

00:10 – Lo Sai Che?!