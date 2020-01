Ultime calciomercato Roma: niente Valencia per Florenzi | Il futuro di Alessandro Florenzi sarà ancora a tinte giallorosse. L’esterno classe ’91 sembrava poter rientrare nei piani del Valencia che però non ha intenzione di affondare il colpo con la Roma.

Calciomercato Roma, Florenzi resta: il Valencia nega ogni contatto

Stando a quanto riferisce SportMediaset, il Valencia non è alla ricerca di un terzino destro. La non uscita di Thierry Correia in questa sessione di calciomercato, ha spinto gli andalusi a non fiondarsi su Florenzi né ad approcciare contatti con la Roma. Stesso dicasi per Joao Cancelo, già in passato difensore valenciano, oggi in forza al Manchester City. Proprio dal Valencia, infatti, è arrivata la smentita delle trattative per questi due esterni.

Roma, contatti fitti con la Real Sociedad per Januzaj

C’è stata un primo, concreto, tentativo della Roma per l’esterno classe ’95. Stando a quanto riferisce SportMediaset, infatti, alcuni emissari della Roma sono volati a San Sebastian per trattare direttamente con la società e con l’entourage del calciatore. All’incontro erano presenti anche l’agente e il padre di Januzaj per discutere di una prima bozza di contratto. I giallorossi hanno proposto un prestito secco con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. La Real Sociedad, d’altro canto, ha chiesto un prestito oneroso di 800 mila euro. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per la chiusura dell’affare, soprattutto dopo le parole di Petrachi che ha “promesso” l’arrivo di un esterno.