Oroscopo di domani 25 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 25 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Arriveranno ottime notizie per quel che riguarda i sentimenti: dal 7 febbraio potrebbe tornare ad essere protagonista l’amore. Fascino in questa giornata, attraverso il tuo modo di parlare riesci a conquistare le attenzioni. Positivo il lavoro.

Toro. In questo momento riuscirai con più facilità a lasciarti andare e innamorarti. E’ per questo che ti invito a scegliere bene, per non rischiare di incappare in qualcosa che ti nuocerà col tempo. Sul lavoro cerca di trovare la concentrazione, sarà un giorno impegnativo.

Gemelli. Tutto più facile per quel che concerne l’amore. Ti rammaricherai soltanto quando ti renderai conto che non riesci a fare ciò che avevi nei programmi. Situazione che migliora in ambito lavorativo.

Cancro. Luna che smette di essere in opposizione. E’ per questo che i tuoi rapporti interpersonali andranno a migliorare e il tuo umore sarà diverso. Arriveranno novità importanti, anche per quel che riguarda il lavoro.

Leone. Ti consiglio di fare attenzione ai sentimenti, nella vita di coppia potrebbe venir fuori qualche problema. I pensieri ti attanagliano la mente, così come sul lavoro: qualche agitazione di troppo ti turberà.

Vergine. Alcuni malintesi potrai finalmente metterli da parte, è il giorno adatto a riconciliarsi. Sul lavoro vivrai dei cambiamenti, per merito di Giove e Saturno che saranno a tuo favore.

Oroscopo Paolo Fox 25 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Vivi questo week-end all’insegna dei sentimenti, passa il tuo tempo con la persona che ami. Hai bisogno di relax in un periodo che è stato complicato, organizza qualcosa col tuo partner. Sul lavoro chiarirai alcune questioni.

Scorpione. Meglio far silenzio quando non hai certezze, in particolar modo nei rapporti di coppia. Le polemiche ti consiglio di evitarle, anche perché il lavoro ti sta già provocando molto stress.

Sagittario. Influsso della Luna che ti permette di vivere la giornata nella maniera giusta, superando anche i problemi di coppia. Evita gli scontri diretti però, anche sul lavoro. A te piace essere schietto, ma oggi sarebbe meglio evitare alcune polemiche.

Capricorno. Evita le incomprensioni, perché il nervosismo potrebbe indurti a vivere ulteriore stress emotivo. Prenditi tempo, sul lavoro c’è un gran recupero. Buone notizie in arrivo.

Acquario. Sensazioni positive, anche grazie alla Luna. Cerca di trovare dei compromessi quando le cose non vanno, in particolar modo in ambito lavorativo. Chiedi aiuto quando non riesce a trovare delle soluzioni.

Pesci. Agitazione in giornata, che non vuol dire sempre negativo. L’unica cosa di cui hai bisogno è una persona che sappia ascoltarti, capace di assecondare i tuoi desideri e bisogni. Buone notizie in arrivo sul lavoro.