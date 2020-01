Notizie Brescia, Gastaldello prima del Milan: “Ibra un campione, dobbiamo far punti”

Ultime Brescia | Daniele Gastaldello, difensore del Brescia, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Brescia:

Le parole di Gastaldello

“Abbiamo voglia di fare una bella figura e portare a casa più punti possibili perchè ci servono in classifica, dobbiamo farlo perchè le squadre alla pari con noi fanno risultati importanti. Questa sera si può fare.

Ibra? Lo abbiamo studiato in settimana, è di livello mondiale, mi fa piacere che sia tornato in Italia. E’ un campione e speriamo che sia in giornata sbagliata”.