Mercato Milan, l’agente di Paquetà: “Escluso il ritorno in Brasile”

Notizie Milan | Lucas Paqueta, classe 1997, sembra in crisi. Il centrocampista brasiliano non ha preso parte a Brescia-Milan di questa sera. Ieri, infatti, al termine dell’allenamento di rifinitura, ha chiesto a Stefano Pioli di essere escluso dalla lista dei convocati per la partita della 21a giornata.

Paqueta depresso e sofferente. Nelle ultime ore si sono sparse diverse notizie sul suo stato di condizione soprattutto mentale.

Il calciatore potrebbe lasciare il Milan. Sul talento ex Flamengo ci sarebbe il PSG, che lo corteggia, o il suo ex club. Intanto Carlos Bandeira de Mello, giornalista di ‘Lance‘, ha riportato delle interessanti dichiarazioni di Eduardo Uram, agente di Paqueta.

“Siamo in Italia insieme a Lucas. Non è depresso e non ha motivo di esserlo. È in compagnia della sua famiglia ed è sostenuto da tutti. Un suo ritorno in Brasile è da escludere totalmente”.

Notizie Milan, parla Massara

Del momento del calciatore ha parlato anche Massara, uomo mercato del club rossonero: