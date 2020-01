Mercato Juventus, Emre Can fa spazio a Pogba

Mercato Juventus Emre Can Pogba| Emre Can è pronto a salutare, Paul Pogba a rientrare. Lo rivela l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. Ma non sarà uno scambio e nemmeno un passaggio del testimone simultaneo. Uno, Emre Canm esce subito l’altro, Pogba, arriva ormai quasi al 100% in estate. Emre Can, sottolinea il quotidiano sportivo torinese, è scivolato in fondo alle gerarchie di Maurizio Sarri, persino fuori dalla lista Champions e vuole essere protagonista per non perdere l’Europeo con la Germania.

Calciomercato Juventus, assalto al francese

IL club di Andrea Agnelli è pronto ad accontentarlo ma non ha nessuna intenzione di svenderlo. A otto giorni dalla fine del mercato, gli agenti sono al lavoro per trovare una soluzione. Due sono le piste calde e portano tra la Bundesliga e la Premier League. “Da qualche giorno il Borussia Dortmund ha mosso passi concreti. I gialloneri vorrebbero investire una ventina di milioni. Per la Juventus sarebbero tutti di plusvalenza, ma Paratici punta ad incassarne almeno 30. In Premier all’Everton di Carlo Ancelotti, nelle ultime ore si è aggiunto il Tottenham. José Mourinho deve sostituire Eriksen e Moussa Sissoko. In caso di buon incasso per Eriksen, i londinesi potrebbero spingersi se non all’acquisto a titolo definitivo, almeno a un prestito con riscatto obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. La cifra incassata dalla Juventus sarà parte dell’obolo che verrà versato in estate al Manchester United per Pogba.