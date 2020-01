Fiorentina, Iachini in conferenza: “Bene l’entusiasmo, occhio al Genoa”

Fiorentina, Iachini in conferenza stampa

Fiorentina conferenza stampa Iachini | “Se affrontiamo la partita male mentalmente mi incazzo di brutto, perché è dal fischio finale della partita di Napoli che iniziamo a prepararla. Ma conosco i miei ragazzi e so che l’affronteranno bene. Domani sarà una partita difficile, forse la più difficile perché, se anche sta attraversando un momento difficile, il Genoa ha ottimi giocatori. Grande rispetto per l’avversario, ma siamo a casa nostra e a casa nostra non ci deve essere trippa per gatti”. Così il l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini alla vigilia della partita di campionato che domani pomeriggio alle 18, all’Artemio Franchi, vedrà la squadra contrapposti al Genoa ultimo in classifica

Notizie Fiorentina, l’ostacolo Genoa

Da quando Iachini è subentrato a Montella alla guida della Fiorentina ha collezionato in campionato un pareggio a Bologna e due vittorie consecutive, contro la Spal in casa e il Napoli in trasferta, e ha superato gli ottavi di finale di Coppa Italia battendo l’Atalanta. Un ruolino di marcia che ha consentito ai viola di uscire momentaneamente dalle secche della bassa classifica e ha riportato l’entusiasmo nella tifoseria. Ma la sfida contro i rossoblù liguri nasconde molte insidie. A iniziare proprio dall’entusiasmo, che potrebbe essere un’arma a doppio taglio. “Non abbiamo ancora fatto nulla – osserva Iachini – ma questo entusiasmo è bello. Quando sono arrivato c’era paura e depressione, c’era da ribaltare questa situazione, e lo abbiamo fatto in poco tempo. Ora stiamo lavorando sui dettagli per avere ancora margini di crescita. Bene l’entusiasmo, ma ora testa bassa e pedalare per cercare di fare la prestazione perfetta in ogni partita, con umiltà”.