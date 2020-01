Calciomercato Spal, è fatta per Bonifazi: affare da 12 milioni di euro

Calciomercato Spal, è fatta per Bonifazi

Calciomercato Spal Bonifazi | Kevin Bonifazi ritorna alla Spal. Lo afferma con nettezza l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. “In definitiva, sottolinea il quotidiano sportivo di Torino, a spuntarla per il difensore centrale è il club dove si è per la prima volta messo in mostra, in serie A”. La storia d’amore e calcio tra Bonifazi e la Spal è recentissima. Dopo 6 partite nella Serie A 2017-18 con il Torino il 23enne pilastro dello scorso ciclo della Nazionale Under 21 ha potuto avere continuità, in campionato: 27 presenze e 2 gol. Un contributo importante per la salvezza della squadra di Semplici

Mercato Spal, i dettagli dell’accordo

Nella sessione estiva del mercato il tecnico dei ferraresi aveva provato a forzare la mano alla famiglia Colombarini, proprietaria della Spal, per tenere il ragazzo, almeno in prestito. Ma al Torino, convinti di approdare ai gironi di Europa League hanno preferito tenere una rosa larga. Poi l’eliminazione, il dentro e fuori di N’Koulou dalla rosa e la sensazione di potersi giocare un posto da titolare. Ma ad oggi Bonifazi è sceso in campo solo 7 volte. Poche per le ambizioni del ragazzo. Ed è la richiesta al Club di Cairo di essere ceduto. La trattativa si è chiusa per una cifra vicino ai 12 milioni di euro, l‘ufficialità tra la fine della settimane e l’inizio della prossima.