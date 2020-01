Calciomercato Sassuolo, pressing su Caprari: superata la concorrenza

Il Sassuolo ci riprova con la Sampdoria per Gianluca Caprari: l’attaccante blucerchiato è il nome per il calciomercato degli emiliani. Piace dall’estate e questa volta l’affare potrebbe concludersi.

Calciomercato Sassuolo: incontro con gli agenti di Caprari

Gianluca Caprari è da mesi il nome in cima alla lista dei desideri di Giovanni Rossi e Giovanni Carnevali che cercano di portarlo al Sassuolo sin dal calciomercato estivo. Ora, stando a quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pare possa trovarsi la giusta intesa per questo matrimonio tanto sperato. Nella giornata di ieri, infatti, i dirigenti neroverdi hanno incontrato gli agenti dell’attaccante classe ’93 e potrebbero affondare il colpo negli ultimi giorni. Superata la concorrenza di Genoa e Fiorentina, più timide sul ragazzo, e ora si cerca di chiudere. Domenica, tra l’altro, Sampdoria e Sassuolo si affronteranno per il 21esimo turno di Serie A e in quell’occasione si incontreranno per discutere i termini dell’offerta.

Caprari l’alternativa a Caputo?

Nelle ultime settimane si è parlato anche di un forte interesse del Napoli per Francesco Caputo. L’esperto attaccante potrebbe fare al caso di Rino Gattuso in caso di addio di Fernando Llorente (direzione Inter) e coadiuvare Arkadiusz Milik. Gianluca Caprari, allora, potrebbe essere il sostituto dell’attuale numero 9 neroverde. Intanto è da registrare, in casa Sassuolo, l’interesse anche per Magnani, difensore attualmente al Brescia che potrebbe tornare al Mapei Stadium anche se è viva la concorrenza dell’Hellas Verona.