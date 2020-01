Calciomercato Roma, è Villar il sostituto di Diawara: i dettagli dell’accordo

Calciomercato Roma, Villar è a un passo

Calciomercato Roma Villar | Nella serata di ieri è arrivata una prima risposta alla richiesta di Fonseca di portare in rosa due acquisti capaci di sostituire, almeno numericamente, Zaniolo e Diawara. La Roma ha messo le mani su Gonzalo Villar, centrocampista centrale dell’Elche e della Spagna Under 21. Lo rivela nei particolari l’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport. Villar è il giovane centrocampista di cui giorni fa parlava Petrachi a Sky Sport. Si tratta di un’affare da 5 milioni di euro che il direttore sportivo dei giallorossi “finanzierà con la cessione di Juan Jesus alla Fiorentina: 4 milioni per il cartellino più il risparmio sull’ingaggio da 4 milioni lordi”.

Mercato Roma, chi è il giovane spagnolo

Villar, classe 1998, valore nominale di mercato 1 milione di euro, contratto che lo lega all’Elche, club di Liga 2, la serie B spagnola, in scadenza al 30 giugno 2021. L’accordo sarà formalizzato non appena sarà formalmente scaduto il diritto di prelazione del Valencia sul giovane calciatore. Villar è un calciatore di grande prospettiva, una sorta di “Tonali spagnolo”. Regista classico ma dotato di grande dinamismo e di un lancio importante. Su di lui sono pronti a scommettere tutti i principali tecnici spagnoli a cominciare da Luis de La Fuente, il tecnico dell’Under 21 di Spagna, che lo considera un titolare inamovibile e soprattutto dell’ex tecnico giallorosso, Luis Enrique che lo ha inserito nella lista degli osservati speciali per le convocazioni di Euro 2020 .