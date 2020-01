Tweet on Twitter

Il calciomercato della Roma sta entrando nel vivo proprio negli ultimi giorni: Adnan Januzaj ora è il primo nome sulla lista di Petrachi. Le difficoltà per arrivare a Politano e Suso hanno fatto cambiare rotta al club giallorosso che ora punta sull’esterno belga.

Calciomercato Roma, Januzaj nel mirino: prima offerta alla Real Sociedad

C’è stata un primo, concreto, tentativo della dirigenza giallorossa per l’esterno classe ’95. Stando a quanto riferisce SportMediaset, infatti, alcuni emissari della Roma sono volati a San Sebastian per trattare direttamente con la società e con il calciatore. All’incontro erano presenti anche l’agente e il padre di Januzaj per discutere di una prima bozza di contratto. La Roma ha strappato un “no” dalla società spagnola ma anche un’apertura importante. I giallorossi hanno proposto un prestito secco con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. La Real Sociedad, d’altro canto, ha chiesto un prestito oneroso di 800 mila euro. C’è distanza ma la sensazione è che si possa limare.

Roma, idea last minute: piace Christie

Politano e Suso sono trattative molto complicate. Con Januzaj l’affare si può sbloccare: ecco perché la Roma si guarda intorno in questi ultimi giorni di calciomercato e pare abbia trovato in Cyrus Christie, classe ’92 del Fulham, il nome alternativo a tutti gli altri. Non c’è stato ancora un vero e proprio affondo da parte dei giallorossi ma solo timidi sondaggi.