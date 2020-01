Il Parma è in costante ricerca di un attaccante per sopperire all’ennesima assenza di Roberto Inglese che dovrà star fermo ancora per molto tempo. Il calciomercato è in fase conclusiva ma gli ultimi giorni regaleranno colpi interessanti: Alberto Paloschi è l’ultimo nome in casa Parma per rinforzare la rosa di D’Aversa.

Calciomercato Parma, Paloschi l’ultima idea

Stando a quanto riporta TMW, la squadra ducale è pronta a fiondarsi sull’attaccante classe ’90 per completare il reparto offensivo. Se è vero che Andreas Cornelius potrà dare una mano importante ai gialloblù, è altrettanto vero che non ci sono alternative nel ruolo di centravanti dopo l’ennesimo stop di Inglese e la lungodegenza di Karamoh: ecco perché è spuntato il nome di Alberto Paloschi.

Parma, sondaggio per Kean

I sondaggi non si fermano all’Italia e alla Serie A. Il direttore sportivo Faggiano, si è messo alla ricerca e ha pescato un nome “nuovo” in Inghilterra. Quello di Moise Kean. La scorsa settimana ha trovato il suo primo gol con i Toffees e dai media inglesi, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è rimbalzata la voce che vede il Parma fortemente interessanto al gioiellino italiano. C’è da capire se Carlo Ancelotti vorrà privarsi dell’attaccante e in che modo si può arrivare ad una conclusione dell’affare. Il Parma sta optando per un prestito. Piace anche Sebastiano Esposito dell’Inter ma Antonio Conte fa muro.