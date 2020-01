Moise Kean potrebbe già far ritorno in Italia: il Parma potrebbe tentare il colpo negli ultimi giorni di calciomercato.

Calciomercato Pama, Kean è il nome nuovo per l’attacco

Ultime calciomercato Parma: piace Kean | L’attacco è il reparto più falcidiato per il Parma che ha visto fermarsi, in successione, Karamoh, Gervinho e più volte Inglese. Il rientro di Cornelius fa ben sperare D’Aversa che, però, non può rischiare di restare senza attaccanti in caso di ennesimo infortunio. Ecco che la società parmigiana ha intenzione di operare sul mercato. Il primo nome in lista è quello di Sebastiano Esposito ma l’Inter fa muro, Conte non vuole cederlo. Faggiano, dunque, si è messo alla ricerca e ha pescato un nome “nuovo” in Inghilterra. Quello di Moise Kean. La scorsa settimana ha trovato il suo primo gol con i Toffees e dai media inglesi, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è rimbalzata la voce che vede il Parma fortemente interessanto al gioiellino italiano. C’è da capire se Carlo Ancelotti vorrà privarsi dell’attaccante e in che modo si può arrivare ad una conclusione dell’affare. Il Parma sta optando per un prestito.

Parma, altri nomi per l’attacco

Ci sono stati colloqui con il Torino per un prestito di Millico, elemento che sarebbe l’ideale per occupare un posto nello scacchiere di D’Aversa. Faggiano continua a tenere calda la pista che porta a Falco del Lecce, ma si tratta, anche in questo caso, di un attaccante esterno e non di un classico centravanti. Altra pista è quella che porta a Donnarumma del

Brescia ma in questo caso l’attuale squalifica di Balotelli è d’intoppo alla trattativa.