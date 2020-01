Calciomercato Napoli, Mertens smentisce le voci di mercato: le parole del belga

Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli: Mertens pensa al ritorno in campo

Calcio Mercato Napoli Mertens | Una parte di stagione davvero molto delicata per il Napoli, parecchio altalenante tra le prestazioni offerte in campionato e quelle nelle coppe. Gli azzurri di Rino Gattuso stanno lentamente ritrovando la giusta intensità, ma la sensazione è che manchi ancora qualcosa. Ad essere pesante fin qui è stata anche l’assenza di Mertens, beniamino del pubblico e giocatore importantissimo nelle gerarchie azzurre.

Il folletto belga è assente da tanto, e dopo svariati giorni di cura in Belgio, ora sembra essere quasi pronto al ritorno in campo. Le voci su una sua possibile partenza sono state tantissime in queste settimane, ma un tweet di oggi ha praticamente quasi smentito ogni cosa:

“Lavoro per tornare al più presto, non ce la faccio più a stare lontano dal campo. Ringrazio tifosi e staff per aiutarmi”

Parole importanti riportate da goal.com, e che sanno ancora una volta, di amore e diligenza verso i colori azzurri.

Notizie Napoli: Mertens si avvicina al rinnovo

Il futuro di Mertens è parecchio incerto, e specie in questo periodo le ipotesi per il belga sono tantissime. Il giocatore però sembra intenzionato a restare a Napoli, e di conseguenza da qui a breve si potrebbe tornare a parlare di rinnovo di contratto. Questa la situazione attuale riportata dalla nostra redazione.