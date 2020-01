Calciomercato Napoli, obiettivo Kolasinac: ma solo se esce Ghoulam

Calciomercato Napoli, obiettivo Kolasinac

Calciomercato Napoli Kolasinac | Il Napoli non si accontenta del doppio colpo a centrocampo Demme più Lobotka e quello di Rrahmani in prospettiva, vorrebbe cambiare ancora qualcosa. Lo rivela nei particolari l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. Rinforzare l’attacco e la difesa sono queste le necessità manifestate da Gattuso a Giuntoli. Prima però,

serve fare spazio e per farlo è opportuno procedere ad almeno due cessioni.

Mercato Napoli, Ghoulam in uscita

Ieri la prima ufficialità Lorenzo Tonelli è tornato alla Sampdoria con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 2,5 milioni di euro, con bonus. La seconda gira su tre nomi, Allan, Zielinski e soprattutto Ghoulam. In stagione il terzino sinistro franco algerino ha collezionato solo 5 presenze, l’ultima lo scorso 6 ottobre prima di fermarsi nuovamente per un infortunio muscolare e su quella fascia Mario Rui da solo non basta. L’obiettivo, nemmeno troppo coperto, è quello di farlo uscire, anche in prestito per liberare lo spazio necessario ad ingaggiare Sead Kolasinac, classe 1993, valore di mercato nominale 20 milioni di euro, contratto che lo lega all’Arsenal in scadenza al 30 giugno 2022. Su Kolasinac è forte il pressing della Roma, che pensa di prenderlo per il mercato estiva. Ma se il Napoli decidesse l’affondo già a gennaio i margini di trattativa ci sarebbero. Le prossime ore sono decisive.