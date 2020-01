Calciomercato Milan, visite mediche per Dani Olmo con il Lipsia

Il centrocampista della Dinamo Zagabria, a lungo seguito dal Milan, sta firmando un contratto con il Lipsia: ormai manca solo l’annuncio ufficiale.

Calcio mercato Milan, Dani Olmo è del Lipsia

Il trequartista spagnolo è atterrato oggi pomeriggio in Germania: in questo momento si stanno concludendo le visite mediche, a minuti dovrebbe arrivare anche il comunicato del club, se tutto andasse come deve. Beffato il Diavolo, che l’aveva rincorso a lungo, sperando di poter strappare un accordo per giugno. Purtroppo hanno avuto la meglio i 30 milioni che i tedeschi hanno potuto offrire alla società: il club croato non voleva cederlo neanche per questa cifra, ma alla fine ha pesato la volontà del calciatore, determinato a lasciare il club e sopratutto a non firmare il rinnovo.

