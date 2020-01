Calciomercato Milan, Suso verso il Siviglia: prima offerta, le cifre

Calciomercato Milan: il Siviglia formula la prima offerta per Suso

Calcio Mercato Milan Suso | Una stagione davvero molto deludente per Suso, messo ai margini sia del progetto tecnico, sia dalle grazie dei tifosi. L’esterno spagnolo sta giocando male e poco, e per lui si avvicina sempre di più l’ora di fare le valigie e lasciare Milano. Tantissime sono le voci che hanno visto Suso per protagonista, specie quelle di mercato dalla Spagna.

Ebbene per l’ex Liverpool pare ci siano grosse novità all’orizzonte, proprio riguardante una squadra di Liga: sembra che il Siviglia stia facendo sul serio, e stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare inoltre che abbia avanzato un’offerta di 15 milioni di euro. Una cifra alta è vero, ma per ora iniqua per i rossoneri, intenzionati a chiederne circa 20-25. Quello che è certo è che l’avventura di Suso al Diavolo è ormai terminata, è soltanto questione di tempo.. e soldi.

Suso-Siviglia: si può chiudere, ma occhio alla Roma

Il Siviglia sta spingendo parecchio per avere Suso, ma il club spagnolo non è il solo ad essere in corsa. Attenzione infatti alle avance della Roma, la quale avrebbe bisogno di un esterno destro proprio con quelle caratteristiche. Corsa a due quindi, con la squadra di Monchi che per ora sembra essere in vantaggio.