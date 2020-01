Calciomercato Milan, Rodriguez: situazione bloccata con il Fenerbache

Calciomercato Milan: Rodriguez al Fenerbache è una situazione che non si sblocca

Calciomercato Milan – Rodriguez | Non si è ancora sbloccata la situazione che porta il terzino del Milan, Ricardo Rodriguez, al Fenerbache. Il club turco, come evidenziato dai colleghi di Sky Sport, era pronto all’assalto per il calciatore dopo aver sbloccato il discorso legato al mercato bloccato a causa del fair play finanziario. Lo svizzero è in attesa di conoscere il proprio futuro, dopo aver rifiutato le avance italiane legate al Napoli e al suo ex allenatore, Gennaro Gattuso. Il Napoli lo avrebbe acquistato per risolvere il ‘problema’ Ghoulam, sempre più lontano dal progetto partenopeo.

News Milan, Rodriguez attende solo il Fenerbache

E’ arrivata l’ufficialità di Moses all’Inter ed è per questo che ora il club turco, privo del suo ormai ex calciatore, avrebbe un posto vacante proprio per Ricardo Rodriguez al Fenerbache. L’attesa però si fa lunga e il club rossonero vorrebbe affrettare i tempi, con il mercato che rischia di chiudersi senza sbrogliare la situazione legata allo svizzero. Il Milan, inoltre, avrebbe rifiutato l’offerta del PSV Eindhoven perché tra le scelte del giocatore ex Wolfsburg, ci sarebbe solo la pista che porta ad Istanbul.