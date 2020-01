Calciomercato Milan, parla il padre di Piatek : “Non vuole fare la riserva”

Calciomercato Milan, parla il padre di Piatek

Calciomercato Milan Piatek | Sulla lista dei partenti della sessione invernale del mercato rossonero restano a lettere maiuscole i nomi di Suso, tra Roma e possibile prestito al Siviglia, Piatek è solida l’idea di uno scambio con De Paul dell’Udinese e Paquetà, quest’ultimo non convocato nonostante si sia allenato regolarmente. Il giovane brasiliano ha chiesto a Stefano Pioli di non essere convocato per Brescia a causa di attacchi d’ansia. In tutti e tre i casi nel giro di 12-18 mesi il mondo si è completamente ribaltato. Da paladini della riscossa, portati a Milano a suon di milioni, 30 per Piatek e 35 per Paquetà a simboli della disfatta stagionale. Tutti passati da titolari inamovibili a riserve di lusso.

Mercato Milan, parla il Papà del centravanti

Una condizione che i calciatori, ne tanto meno la Società, possono permettersi. Una condizione che soprattutto faticano a digerire, in particolare il bomber che, come riporta il portale sportivo di casa Mediaset, sportmediaset.it è pronto a chiedere ufficialmente la cessione. Wladyslaw Piatek papà di Krzysztof ne ha parlato diffusamente in un’intervista a Sportowefakty: “Kris non vuole fare la riserva, vuole essere in forma per gli Europei e se non può farlo al Milan, lo farà volentieri altrove. È difficile dire quali siano i piani della società – ha aggiunto il genitore del Bomber – ci sono giocatori di spicco come Piatek, Suso, Paquetà e Calhanoglu che sono sul mercato. Il club vuole soldi freschi per nuovi giocatori. In tanti stanno chiedendo Kris in prestito, ma il Milan punta a venderlo per una cifra simile a quella sborsata. Penso che tutti stiano aspettando la prossima settimana, quando il suo futuro sarà deciso”. Il dado è tratto.