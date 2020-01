Calciomercato Milan, Paqueta via in prestito: i dettagli

Il centrocampista è in un’uscita dal Milan: i rossoneri stanno pensando alla migliore soluzione per una situazione diventata ormai insostenibile.

Calcio mercato Milan, ipotesi prestito per Paqueta

Prima le voci di mercato, poi addirittura i problemi psico-fisici, sfociati in uno stato d’ansia che gli impedisce di prendere parte alla spedizione contro il Brescia al Rigamonti. Ecco quindi, come rivelato dal portale brasiliano UOL Esporte, che si apre l’ipotesi prestito, con il Milan deciso a pagare anche parte dell’ingaggio (circa 1,8 milioni annui). Sembra infatti che a condizioni particolarmente vantaggiose, ci possano essere alcune società brasiliane, non meglio specificate, disposte a dargli uno spazio e provare a recuperarlo. Tutto parte dalla volontà del giocatore: oltre l’oceano infatti si rincorrono le voci di come qui in Italia, il centrocampista non abbia ancora trovato una propria dimensione, al punto tale da non avere una vera e propria vita sociale.

Ultime Milan, la stagione di Paqueta

Con l’arrivo di Ibra, il Milan ha trovato una sua dimensione e di conseguenza, ci sono dei calciatori che hanno ricevuto un upgrade nella considerazione di Pioli, ed altri che purtroppo sono finiti ulteriormente ai margini del progetto. Quest’anno è sceso in campo per 14 volte in Serie A, ma raramente è rimasto in campo per tutto il tempo, tant’è vero che i minuti totali sono soltanto 712, con una netta fase discendente nell’ultimo periodo, coincisa con il miglioramento dei risultati in casa rossonera.