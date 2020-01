Ormai è un esubero e la cessione è la mossa giusta per tutti. Lucas Paquetà dovrà dire addio al Milan in questa sessione di calciomercato per tornare a sorridere: il PSG di Leonardo è in forte pressing sul brasiliano.

Calciomercato Milan, Paquetà vede il PSG: scambio in vista?

Leonardo lo ha portato al Milan e ora lo vuole al PSG. Paquetà potrebbe seguire ancora una volta il direttore sportivo brasiliano e affidare alla Francia le sue fortune calcistiche. Al Milan è stato rilegato in panchina, non è felice, soffre di attacchi d’ansia e ha chiesto di non essere convocato per la trasferta di Brescia. L’unica soluzione è la cessione immediata. Il PSG vigila la situazione legata al futuro del giovane fantasista verdeoro e potrebbe proporre uno scambio alla pari al Milan.

I nomi da inserire nella trattativa

Stando a quanto scrive Tuttosport, Paqueta è a bilancio a circa 30 milioni di euro, con il Milan che non accetterebbe proposte inferiori. Lo stesso centrocampista non sarebbe inoltre allettato per un ritorno a titolo temporaneo al Flamengo fino al termine della stagione, mentre con il PSG si potrebbe valutare uno scambio di prestiti con altri giocatori poco impiegati a Parigi come Draxler, Paredes ed Herrera. Questione di giorni e l’avventura di Lucas Paquetà al Milan potrebbe volgere al termine.