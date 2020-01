Calciomercato Juventus, scambio De Sciglio-Kurzawa in chiusura

Calciomercato Juventus: quasi fatta per lo scambio De Sciglio-Kurzawa

Calcio Mercato Juventus De Sciglio | La Juventus è senza dubbio uno dei club più attivi sul mercato, e in questo periodo non stanno mancando operazioni sia in entrata che in uscita. Dopo qualche investimento, la squadra bianconera sta pensando anche a qualche cessione, in particolare legata alla situazione di De Sciglio. Il terzino è in fondo alle gerarchie di Sarri, e già da diversi mesi si sta parlando di uno scambio con il PSG: il tutto favorirebbe l’arrivo a Torino di Kurzawa.

Il francese gioca a sinistra, e a Sarri farebbe molto comodo, soprattutto viste le condizioni non ottimali di Alex Sandro. Lo scambio si può fare, e stando a quanto riportato da cm.com, sembrerebbe che l’affare sia in dirittura d’arrivo. A breve si può chiudere, con la Juventus che riceverebbe anche un conguaglio economico, vista la situazione contrattuale di Kurzawa: scadenza di contratto.

Kurzawa: ecco il laterale sinistro per Sarri

L’arrivo di Kurzawa in bianconero potrebbe giovare non poco a Maurizio Sarri, già costretto in qualche occasione ad adattare Matuidi nel ruolo di terzino sinistro. Ora il tecnico potrebbe avere a disposizione un altro giocatore di ruolo oltre ad Alex Sandro. L’operazione è in chiusura, si dovrà però attendere qualche altro giorno.