Calciomercato Juventus, Rabiot entra in orbita Real Madrid: pronta offerta da capogiro

Potrebbe durare una sola stagione l’avventura di Adrien Rabiot in Serie A: il Real Madrid ha messo gli occhi sul centrocampista della Juventus e in estate potrebbero aprirsi scenari di calciomercato molto interessanti.

Calciomercato Juventus, Rabiot nel mirino del Real Madrid: offerta super

Secondo Don Balon ci sarebbe da registrare un ritorno di fiamma da parte del Real Madrid in vista della prossima estate. I Galacticos sarebbero disposti a mettere in atto un’operazione da circa 50 milioni di euro che porterebbe un’ottima plusvalenza alle casse della Juventus che solo lo scorso anno lo aveva acquistato a parametro zero dal PSG. Di recente il francese è stato accostato anche alla Premier League, con Everton, Tottenham e Manchester United in prima fila. In estate, dunque, si potrebbe aprire un’asta.

Rabiot potrebbe non essere l’unico a dire addio: Emre Can piace al Borussia Dortmund

Il centrocampo della Juventus potrebbe subire una rifondazione molto profonda. Anche Emre Can potrebbe dire addio, ma sin da subito. Stando a quanto riferisce Sky Sport Deutschland, per il centrocampista tedesco si prospetta un ritorno in patria per indossare la casacca del Borussia Dortmund. Nelle ultime ore si sono intensificati i colloqui tra i club e per agevolare l’affare con i gialloneri avrebbe deciso persino di tagliarsi una parte dello stipendio. Gli ultimi giorni di mercato si riveleranno decisivi anche per il futuro del turco-tedesco.