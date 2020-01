Calciomercato Juventus: Pereira-Marques, scambio con il Barcellona

Calciomercato Juventus, scambio di cartellini tra Pereira e Marques: i dettagli

Calciomercato Juventus, scambio Pereira-Marques con il Barcellona | Restano in piedi i contatti tra Juventus e Barcellona, con i dirigenti che hanno a lungo discusso in questi mesi per quel che riguarda lo scambio dei cartellini tra Rakitic e Bernardeschi. Non sono andati a buon fine i discorsi per i due calciatori, con i diversi ostacoli venuti fuori a seguito dei contatti. Più volte il CFO dei bianconeri, Fabio Paratici, ha reso chiara l’impossibilità della trattativa, perché il conguaglio a favore proprio della Juventus, rappresenta un vero e proprio ostacolo nella trattativa. Occhio però, perché stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.it, lo scambio che vede protagonisti Marques e Matheus Pereira, potrebbe invece decollare come operazione.

Juventus e Barcellona sarebbero a lavoro per limare i dettagli sullo scambio dei cartellini per Matheus Pereira e Marques. Potrebbe ben presto arrivare la fumata bianca. Una volta concretizzata l’operazione, il classe 2000 e scuola Barcellona, finirebbe direttamente nell’Under 23 del club bianconero, in Serie C. Una volta arrivato a Torino sarà aggregato alla formazione Primavera, per continuare il suo percorso di crescita. Il trequartista brasiliano, invece, si aggregherà al Barcellona e possibilmente in prima squadra. La trattativa sembra essere arrivata al capolinea, con i club pronti a chiudere in via definitiva i due affari.