Calciomercato Juventus: Kurzawa ad un passo, Emre Can in uscita

Notizie Juve | Nelle ultime ore è nata la trattativa di scambio tra Kurzawa e De Sciglio. E’ un terzino puro ed è in scadenza di contratto. Come riportato da Sky Sport non ci sarà conguaglio, i due club ne hanno parlato oggi e la chiusura potrebbe arrivare nelle ultime ore. Emre Can c’è il Borussia Dortmund ma anche il Barcellona che però non sta decollando. Se il calciatore andrà via capiremo se la Juve lo rimpiazzerà.