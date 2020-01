Calciomercato Juventus, Emre Can in uscita: insiste l’Everton

Calciomercato Juventus: l’Everton ci prova ancora per Emre Can

Calcio Mercato Juventus Emre Can | Un mercato di gennaio davvero infuocato per la Juventus, che tra acquisti e cessioni sicuramente sta facendo parlare molto di sè. Intanto a premere molto dalle parti di Torino, è la situazione legata ad Emre Can, il quale non sta di certo vivendo un buon momento, per usare un eufemismo. Il centrocampista tedesco non si sta trovando benissimo, e il tecnico Sarri lo ha ormai tagliati fuori dalle sue gerarchie. Chiaramente il futuro dell’ex Liverpool appare in questo momento incerto più che mai, e intanto alcune pretendenti continuano a farsi avanti giorno dopo giorno.

Tra queste c’è il Borussia Dortmund, il quale starebbe pensando ad una piccola rivoluzione a centrocampo, e soprattutto l’Everton, che negli ultimi giorni sta spingendo parecchio. La squadra di Carlo Ancelotti potrebbe accelerare, tanto da presentare un’offerta da qui a breve. Fatto sta che i Toffees, stando a quanto riportato da cm.com, si sono rifatti avanti con prepotenza.

Notizie Juventus: Emre Can, occhio al Tottenham

Emre Can pensa al suo futuro, e pensa soprattutto a dove andare qualora la sua avventura con la Juventus dovesse finire a breve. Le avance sono tante, e non ci sono solo Borussia ed Everton: attenzione anche al Tottenham.