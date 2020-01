Calciomercato Juventus, Allan è la nuova idea per il centrocampo

Calciomercato Juventus – Allan | Non c’è solo l’Inter sul centrocampista brasiliano del Napoli, con gli ultimi giorni che hanno visto protagonista il nome di Allan accostato al club nerazzurro. Trattativa molto complessa, perché il club di Aurelio De Laurentiis alzerà le proprie pretese economiche, in particolar modo se dovessero arrivare diverse offerte, con il Paris Saint-Germain che monitora la situazione sempre e defilato. La Juventus dal canto suo ha bisogno di sistemare il problema legato ad Emre Can, con l’apertura al Borussia Dortmund, anche se la situazione resta ancora un po’ complessa.

L’addio del calciatore tedesco, lascerebbe un posto vacante in mezzo al campo ed è per questo che Fabio Paratici, CFO bianconero, sarà pronto all’assalto per un centrocampista che Maurizio Sarri conosce alla perfezione. Allan è a tutti gli effetti la nuova idea per il reparto di centrocampo.

Ultime Juventus, non solo l’Inter su Allan: la situazione

Stando a quanto rivelano i colleghi di Calciomercato.com, ci sarebbe finita la Juventus sulla complessa situazione di Allan. Il brasiliano starebbe cercando di trovare il rinnovo con il Napoli, ma potrebbe comunque dire addio a fine stagione. Nonostante le smentite della dirigenza bianconera sul mercato in entrata e per il centrocampo, si registra il forte interesse proprio per i calciatori di quel reparto. Allan è la nuova idea, con il calciatore che potrebbe riscattare una stagione tra più ombre che luci, ritrovando il proprio allenatore Maurizio Sarri. Nel frattempo, sullo sfondo, resta ancora vivo l’interesse per Sandro Tonali che potrebbe passare ad una big l’anno prossimo. Assieme all’italiano, inutile dirlo, c’è anche la suggestione di un ritorno in Serie A per Paul Pogba.