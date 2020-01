Calciomercato Inter: Pinamonti seguito da tre squadre, Esposito può restare

Calciomercato Inter: i nerazzurri valutano le situazioni di Pinamonti ed Esposito

Calcio Mercato Inter Pinamonti Esposito | Situazione caldissima in casa Inter, che adesso dovrà gestire al meglio la situazione attaccanti. Uno di questi è Pinamonti, ancora di proprietà dei nerazzurri, ed attualmente in uscita dal Genoa. L’attaccante non sta vivendo un gran momento al Genoa, e stando a quanto riportato da Sportitalia, ci sarebbero tre squadre a seguirlo: Parma, SPAL e Cagliari.

Altra gatta da pelare per quanto riguarda Esposito: il baby centravanti è dato per partente, ma non per forza in questa sessione di mercato. L’eventuale arrivo di una punta non significherebbe la cessione per il classe 2002′.